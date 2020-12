Ristorante della Marina cede alla “virulenta” agonia: “Chiuso per ferie covidiane”

E’ una foto che rattrista, si tratta di un noto ristorante in viale Regina Margherita a Cagliari

Di: Alessandro Congia

“Con grande rammarico comunichiamo a tutti i clienti che, ritenendo opportuno interrompere questa "virulenta" agonia, sospendiamo in questo periodo il servizio di ristorazione in Viale Regina Margherita 22, per ferie covidiane”.

E’ il cartello posto all’esterno dell’attività di ristorazione di un noto locale, nei pressi del quartiere Marina: crisi, Dpcm, orari che limitano di fatto (come per tutti coloro che operano in questo campo), il servizio e che di riflesso si abbattono come un macigno su tasse, stipendi, spese di gestione e con la clientela totalmente dimezzata. In viale Regina Margherita dunque, nei pressi dell'ex Manifattura Tabacchi, c'è chi inesorabilmente s'arrende (solo per il momento), in attesa di una ripresa che si spera possa essere vicina.

(Immagine tratta dalla pagina Fb del locale)