Villasor. Sorpreso alla guida dell’auto del padre ubriaco: denunciato 31enne

Sono intervenuti i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 31enne disoccupato di Serramanna.

A seguito di una richiesta pervenuta al 112 da parte di alcuni cittadini, affinché i carabinieri intervenissero presso il cimitero comunale dove l’uomo stava andando in escandescenze, egli veniva individuato dagli operanti nel Viale Sant’Ignazio di quel centro, alla guida di un’autovettura di proprietà del padre 62enne.

Stante l’evidente condizione di ebbrezza alcolica, intervenivano in ausilio dei militari operanti, i loro colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, con un etilometro in dotazione di reparto. Il fermato rifiutava però recisamente di sottoporsi al test. A seguito del rifiuto, che equivale ex lege ad ammissione di positività, il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale al proprietario (il padre del denunciato). I documenti di guida e di circolazione sono stati ritirati, sino alle future valutazioni della Prefettura di Cagliari.