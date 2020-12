Ubriaco durante l’incidente dello scorso agosto, 51enne nei guai

E’ stato denunciato dai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Ieri a Monastir, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 51enne del luogo, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Questi, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti il 21 ago 2020, e trasportato per le cure del caso presso l’ospedale Brotzu, sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico da parte di quella struttura sanitaria, come da protocolli vigenti in forza di legge, è risultato essere positivo all'etanolo con risultato di 1,56 g/l.

All’uomo è stata ritirata la patente di guida ad opera dei carabinieri stessi, per la possibile successiva revoca. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, come da segnalazione inviata alla Prefettura di Cagliari che valuterà ogni aspetto della vicenda.