Vasta operazione antidroga nel quartiere di Sant'Elia. Video

Vasta operazione antidroga nel quartiere di Sant'Elia.

Di: Alessandro Congia

Dopo i diversi arresti dei giorni scorsi operati dalla Polizia di Stato, dalle prime ore del mattino di ieri gli investigatori dei "Falchi" e della Squadra Mobile, insieme ai poliziotti delle Volanti, all'Unità Cinofila Antidroga di Abbasanta e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna", con il supporto aereo degli operatori eliportati del VII° Reparto Volo di Fenosu, hanno eseguito una vasta operazione finalizzata al contrasto del commercio illegale di stupefacenti.

Un ampio servizio di prevenzione organizzato e realizzato nell’intento di non far sentire mai soli e di far sentire più sicuri le molte famiglie e cittadini perbene che abitano il quartiere di Sant'Elia. Durante l'operazione sono state perquisite diverse proprietà, abitazioni, scantinati e box riconducibili a soggetti con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti.

