Briatore dà il via a una raccolta fondi per aiutare Bitti

"Io personalmente ripristinerò il panificio del paese. Per quanto riguarda le donazioni ho aperto un conto corrente, coinvolgerò tutti i miei amici da Londra a Dubai"

Di: Redazione Sardegna Live

Flavio Briatore corre in soccorso di Bitti dopo la drammatica alluvione. Il patron del Billionaire lo ha annunciato con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

"Un mio collaboratore è a Bitti per vedere quali sono le necessità - spiega Briatore -. Manca tutto, tutto è caduto, le strade, le piazze e gli alberghi non ci sono più. Io ripristinerò il panificio. Metterò personalmente i fondi a disposizione perché possa riprendere a produrre pane al più presto possibile. Voi potete dare una mano con qualunque cifra. Ho deciso di aprire un conto gestito direttamente da sei persone di Bitti, gente che sa quali sono i bisogni primari. Per donare cercherò di coinvolgere tutti i nostri clienti e amici da Londra a Dubai. Conosco questi ragazzi - conclude Briatore riferendosi a chi gestirà l'iniziativa - sono gente eccezionale come tutti i sardi".

L'imprenditore ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe mediante la quale si potrà fare una donazione sul conto gestito dall'associazione Mamaoro. ECCO IL LINK