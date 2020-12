A Castelsardo 68 positivi su 293 tamponi eseguiti

Proseguono i test sulla popolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Le tre giornate della campagna di screening gratuita per il Covid 19 organizzata dal Comune a Castelsardo hanno fatto emergere una situazione inquietante. Su 293 tamponi antigenici rapidi effettuati fra le persone indicate dai medici di base come potenziali contagiati, 68 sono risultati positivi (il 23%).

I pazienti in questione saranno presi in carico dalla Asl di Sassari ed effettueranno il tampone molecolare per confermare o meno il contagio. Nel frattempo dovranno rimanere in quarantena.

Il Comune ha acquistato nei giorni scorsi una prima tranche di 1.500 tamponi rapidi avviando subito lo screening, su appuntamento telefonico, in modalità drive in al porto turistico, con personale medico e infermieristico volontario. Dai 61 test effettuati il primo giorno sono emersi 10 casi di coronavirus, il secondo 102 test, di cui 16 positivi. Ieri il picco: 130 test e 42 positivi.