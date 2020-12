Covid. Padre Morittu ricoverato in Pneumologia

Focolaio in comunità Mondo X, il religioso positivo da una settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Padre Salvatore Morittu, che ha contratto il Covid da una settimana, nella serata di ieri è stato ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'Aou di Sassari. Le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa di complicazioni polmonari che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Il fondatore della comunità "Mondo X" di S'Aspru (Siligo) è tenuto sotto osservazione dai medici.

Era stato lo stesso padre Morittu a comunicare che nella comunità era scoppiato un focolaio di coronavirus. "Voglio rassicurarvi sullo stato di salute di tutti noi abitanti della collina di S'Aspru e degli operatori che osservano la quarantena presso le loro case - aveva spiegato in quell'occasione il religioso - Solo alcuni dei ragazzi hanno manifestato sintomi come febbre, tosse o assenza di percezione di odori e sapori, ma quasi tutti noi, me compreso, sta vivendo questa esperienza con leggera sintomatologia o in modalità asintomatica".