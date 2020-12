Concorso di poesia "Po Peppinu Mereu", premiazioni rinviate

Oltre 140 componimenti da tutta l'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state rinviate a data da destinarsi le premiazioni del concorso di poesia sarda "Po Peppinu Mereu 2020", organizzato dal Coro Polifonico Femminile "Tonara" in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. Oltre 140 i componimenti inviati alla giuria da tutta la Sardegna.

Il concorso si articola in varie sezioni.

La prima sezione A è dedicata ai versi in rima. Il primo classificato vincerà 350 euro, al secondo andranno 250 euro, mentre per il terzo il premio è di 150 euro.

La prima sezione B per i versi liberi. La suddivisione dei premi è la medesima della precedente sezione.

La seconda sezione per gli scritti in limba nella variante tonarese. In questo caso il primo premio è di 250 euro, il secondo premio 150 euro e 100 euro al terzo classificato.

La terza sezione, infine, è dedicata ai ragazzi delle classi scolastiche dalla prima elementare alla terza media. Al vincitore andranno 200 euro, al secondo classificato 125 euro e al terzo 100 euro.