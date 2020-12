Coprifuoco violato in città, nei guai un pregiudicato. Donna ubriaca al volante a Is Mortorius, denunciata dai Carabinieri

Controlli dei Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Stamattina a Quartu Sant’Elena, in Via Dante, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per la violazione dell’ultimo Dpcm per il contenimento della pandemia in corso un 40enne operaio del posto, con precedenti denunce a carico. I militari operanti, alle precedenti ore 00.05 circa, nell’ambito di un mirato servizio, hanno proceduto al controllo dell’uomo, mentre questi circolava per strada senza un’ammissibile giustificazione, contravvenendo altresì alle prescrizioni imposte dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. È scattata anche per lui la tariffa base: 400 euro di sanzione e segnalazione al Prefetto. Se si farà cogliere un’altra volta in fallo, per la recidiva, aggiungerà 800 euro alla prima sanzione, e così via.

Ubriachezza

Ieri pomeriggio, sempre a Quartu Sant’Elena, carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza una 39enne di Gergei, agente di commercio, incensurata. La donna, alla guida della propria autovettura, sottoposta ad accertamento mediante etilometro in località “Is Mortorius”, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,95 g/l. La patente di guida le è stata ritirata dal personale operante, l’autovettura le è stata sequestrata e poi affidatale in custodia giudiziale. Insomma non la potrà usare. Visto il lavoro che svolge, un’eventuale, prevedibile, periodo di sospensione della capacità di condurre automezzi non potrà che crearle dei danni. Nel frattempo è stata segnalata a Prefettura e Procura.