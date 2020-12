Truffa del Postamat nei confronti di una donna, nei guai un 33enne

I Carabinieri hanno scoperto il raggiro

Di: Alessandro Congia

Ieri a San Sperate, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito della denuncia querela presentata da una 43enne commerciante del posto, i carabinieri della locale Stazione sono risaliti agli autori di una truffa informatica, perpetrata ai suoi danni da un 33enne massese e da una 39enne, residente a Lucca, entrambi disoccupati e gravati da denunce per fatti analoghi, avvenuti nel tempo.

Si è trattato ancora una volta di seguire il flusso di denaro su una carta Postepay Evolution, con la collaborazione di Poste Italiane, e di risalire agli utilizzatori di una Sim telefonica, quella utilizzata per contattare la vittima. Quest’ultima aveva posto in vendita su “subito.it” una vecchia camera da letto per 1250 euro.

Fingendosi interessati all’acquisto, i due falsi acquirenti avevano convinto la donna a recarsi presso uno sportello automatico delle Poste, ove l’avevano indotta a digitare una serie di codici per ricevere il pagamento della camera da letto. Al termine delle operazioni la donna si era resa conto di non aver ricevuto il denaro ma di avere piuttosto effettuato lei un bonifico a terze persone che l’avevano insomma truffata.