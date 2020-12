Sequestrati quasi 8 kg di marijuana, arrestato dai Falchi un 43enne

Ecco cosa hanno recuperato i poliziotti

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Cagliari in tutta l’area della provincia. In tale contesto, nella giornata di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno portato a termine un’operazione nel territorio di Serramanna che ha portato all’arresto di un uomo per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una attività di indagine gli investigatori hanno appreso che Roberto Satta, 43enne di Serramnna, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, custodiva e commercializzava all’interno della sua abitazione della sostanza stupefacente.

Gli Investigatori hanno rintracciato il Satta poco distante dalla sua casa e dal controllo è stato trovato in possesso della somma di 150 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il controllo è stato esteso anche alla sua abitazione al cui all’interno è stata rinvenuta della marijuana, suddivisa in buste, per un peso complessivo di circa 7,5 Kg, due bilance di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio. Al termine degli accertamenti il Satta è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.