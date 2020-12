Covid, la gioia del sindaco Sandro Porcu: “Bambini e studenti tutti negativi”

Con immensa gioia comunichiamo a tutti che è appena pervenuto l’esito dei tamponi effettuati ieri sui bambini e studenti del nostro Istituto Comprensivo e che tutti risultano negativi. Sono felicissimo di questa notizia. Un grande sospiro di sollievo per tante famiglie e per tutta la nostra comunità, ma anche la dimostrazione del grande impegno di tutto il personale della scuola nel seguire con scrupolo e attenzione le procedure di sicurezza contro la diffusione del Covid-19 previste dalla normativa. Domattina, in accordo con la Dirigente Scolastica, verrà con tutta probabilità revocata l'ordinanza di chiusura della scuola prevista fino al 4 dicembre”.

Lo scrive sui social il primo cittadino di Villaputzu, Sandro Porcu, che aggiunge: “Proprio ieri, in sede di Consiglio Comunale, abbiamo comunicato che in questi giorni ci sono stati dei guariti nel nostro paese, il che ha fatto scendere da 12 a 9 i casi positivi totali di Covid-19 a Villaputzu, purtroppo oggi l'ATS ha comunicato 2 nuovi casi positivi che fanno salire a 11 totali il numero di concittadini positivi al Covid-19. Di queste 11 persone una è ricoverata in ospedale mentre gli altri 10 si trovano nelle proprie abitazioni, in isolamento fiduciario e stanno bene. Ancora un sentito augurio di pronta guarigione a tutti i nostri concittadini, siamo con voi, forza. La situazione nel nostro paese – afferma il sindaco - pur nell’emergenza del momento storico che stiamo vivendo, rimane sotto controllo. Stiamo puntualmente monitorando la situazione e siamo costantemente in comunicazione diretta con i nostri concittadini. Non abbassiamo dunque la guardia – aggiunge Porcu - ricordiamo ancora una volta il rispetto delle regole per tenere lontano il virus, come indossare la mascherina a copertura di bocca e naso, lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze interpersonali, evitare gli assembramenti sia al chiuso che all’aperto, non uscire di casa qualora si abbiano sintomi come febbre, sintomi influenzali, infezioni respiratorie e informare il proprio medico di famiglia, evitare il più possibile, se non strettamente necessario gli spostamenti e scaricare e installare l’App Immuni”. (Immagine tratta da Fb)