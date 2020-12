Il poliziotto Augusto Mascia, dopo 39 anni di pattuglia bacia la Volante e va in pensione. VIDEO

L’ispettore ha terminato il turno smontante alle 13 di ieri, oggi è stato salutato dal dirigente Massimo Imbimbo e dai suoi colleghi di squadra della Questura: “Una grande persona, un grande caposquadra”

Di: Alessandro Congia

“Dovete credere sempre nella Polizia di Stato e siate sempre onesti”. Lo ripeteva sempre alle prime “giubbe” che arrivano in città, i suoi colleghi lo adorano, lo stimano, ieri era smontante alle 13 come ultimo turno di pattugliamento, poi finalmente, dopo 39 anni in Polizia di Stato, (32 dei quali a bordo delle sue adorate “Pantere” azzurre),da oggi potrà appendere la sua onorata divisa da ispettore e godersi la pensione.

Eccolo Augusto Mascia, in compagnia del dottor Massimo Imbimbo (dirigente delle Volanti), insieme ai suoi colleghi di squadra da sempre al suo fianco a combattere il crimine a Cagliari. Ha ringraziato, ha salutato tutti, non prima di baciare la sua Volante e di diventare ufficialmente pensionato.

“Per tutti i poliziotti della provincia di Cagliari ha rappresentato un esempio da seguire, a lui sono riconosciuti numerosi arresti nella lotta alla malavita cagliaritana, semplice , umile entra nei ricordi più belli della Polizia di Stato e si dice di già che farà parte delle nostre leggende in divisa. A lui sono riconosciuti rocamboleschi arresti compiuti con travestimenti ma con sotto sempre la divisa, un grande uomo con un cuore senza fine" - si può leggere sui social, su un gruppo dedicato agli operatori della Polizia di Stato della Provincia di Cagliari.

Alessandro Congiu, sindacalista Siap Polizia di Stato e poliziotto, dichiara: " Per noi semplici mortali, Augusto, rimarrà nel cuore, un punto di riferimento, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista morale, un grande uomo che ha vissuto portando la divisa e la Polizia di Stato sempre con grande orgoglio, noi lo salutiamo e non dimenticheremo mai le sue gesta".

VIDEO