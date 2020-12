Ollolai è in lutto per la prematura scomparsa di Tiziana, la moglie di Efisio Arbau

Tutti ricordano la giovane donna con parole di stima e affetto, per le qualità umane e il suo tratto gentile

Di: Giuliano Marongiu

Ci sono luoghi e persone che ci appartengono per sempre, fino all’ultimo respiro. È stato così per Tiziana Soro, moglie di Efisio Arbau, che si è spenta tra le braccia del marito a Ollolai a causa di un malore improvviso.

Nel centro dell’omonima Barbagia e in tutto il territorio regionale, dove la notizia si è sparsa rapidamente, le reazioni di cordoglio sono state sentite e immediate: tutti ricordano la giovane donna con parole di stima e affetto, per le qualità umane e il suo tratto gentile.

Intorno all’ex sindaco di Ollolai e attuale Capo di Gabinetto dell’assessorato dell’agricoltura, si è stretta tutta la comunità e da ieri pomeriggio piovono attestati di vicinanza e costernazione per l’accaduto.

<<Va via un’anima buona, discreta, gentile che lascia in chi l’ha conosciuta un grande vuoto>>, scrive Stefania Piras, la Presidente dell’unione Barbagia, a nome dei Sindaci di Oniferi, Sarule, Olzai, Ollolai, Gavoi, Lodine, Ovodda e Tiana.

<<Non esistono parole per consolare da un dolore così grande, da una separazione così lacerante>>, scrive Emiliano Deiana, Presidente di Anci Sardegna, a nome della grande comunità dei sindaci e degli amministratori sardi per esprimere la commossa vicinanza a Efisio Arbau.