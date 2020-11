Allaccio elettrico abusivo: coppia nei guai a Porto Torres

L'accusa è di furto aggravato di energia elettrica in concorso

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della stazione di Porto Torres, a conclusione di indagini mirate, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica in concorso una coppia di 47 e 43 anni.

I due cittadini del posto finiti nei guai sarebbero responsabili di aver effettuato un prelievo irregolare di energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete di distribuzione per un valore di 1.700 euro circa.