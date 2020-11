Oschiri piange Andrea Lambroni, vittima del Covid. "Siamo increduli e affranti"

Il ricordo del primo cittadino Roberto Carta: "Era in terapia intensiva da settimane, senza la mano di un figlio, di una figlia o di una moglie da poter stringere. Un uomo gentile e dall'animo puro"

Di: Giammaria Lavena

"Oschiri piange la scomparsa di Andrea Lambroni, spentosi a 72 anni. Da settimane stava combattendo per avere la meglio sul coronavirus. Purtroppo non gli ha dato scampo". Così il sindaco di Oschiri Roberto Carta su Facebook rivolge il suo addio al concittadino scomparso, ennesima vittima del Covid-19.

"Andrea - scrive il primo cittadino -, un uomo gentile, d’animo puro, riservato, molto sorridente se considerati i canoni sardi, se ne è andato pochi giorni dopo il suo compleanno, senza averlo potuto vivere, senza essersene accorto. Con gli amici che gli facevano gli auguri su Facebook augurandogli anche una pronta guarigione. Era in terapia intensiva. Da solo, da settimane, con l’aria che manca e nemmeno la mano di un figlio o di una moglie da stringere. Va così, nel tempo buio del coronavirus".

"Andrea ha vissuto tanti anni fuori Oschiri, a Porto Torres, dentro il sogno sardo dell’industria chimica che lui, comunque, ha saputo declinare in crescita e lavoro, realtà e concretezza. E proprio così ha tirato su la famiglia, da lavoratore di un tempo. Una volta in pensione ha scelto Oschiri. Ha rivissuto il paese natale e lo ha saputo fare bene, con la sua misura discreta e flemmatica, signorile, ma ferma e decisa su quelli che riteneva i valori importanti e i principi fondamentali".

"Si è spento e siamo ancora increduli e affranti. Delusi da un destino tragico. In un momento in cui non si può nemmeno esercitare il sentimento di compassione tra le persone. Lo stringersi tutti insieme aiuta a vivere il dramma al suo apparire, ma oggi questo non è possibile. Nella qualità di sindaco della comunità oschirese - conclude -, desidero esprimere profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza a tutti i familiari. Riposa in pace gentiluomo".