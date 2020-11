Ad Alghero 57 contagi, 18 in un centro anziani. Conoci: "Ritardi Ats gravissimi"

Altri cinque positivi nel centro anziani di Fertilia, per un totale di 18. Conoci: "Quando si tratta di centri anziani questi ritardi non devono avvenire. Bisogna trovare un sistema per poter comunicare più velocemente"

Di: Giammaria Lavena

Ad Alghero i contagi da coronavirus salgono a 57. Sono i numeri forniti questa mattina dall’Ats al sindaco Mario Conoci. Aumentano inoltre a 18 i casi di positività nel centro anziani di Fertilia (+5 rispetto al precedente dato). Ciò che preoccupa maggiormente è tuttavia la tempistica con cui sono stati forniti i responsi dei tamponi.

Lo stesso primo cittadino ha sottolineato i ritardi da parte dell'Ats. "È gravissimo, ci siamo rivolti all’autorità sanitaria segnalando il ritardo - ha detto -. Quando si tratta dei centri anziani, non deve succedere. Al di là dei problemi che possono essersi verificati, deve essere trovato il sistema affinché i risultati arrivino più velocemente".

"La tempestività dell’intervento è infatti l’elemento che può consentire di mettere in sicurezza più possibile i nostri anziani. Ciò che è successo non deve verificarsi ancora: l’ho chiesto con forza e ho chiesto subito che vengano rifatti immediatamente tutti i tamponi - ha concluso Conoci - affinché il quadro sia aggiornato e aderente alla situazione attuale".