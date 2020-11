Brotzu: raccolta plasma da soggetti guariti da Covid

Una nuova arma nella lotta al coronavirus

Di: Giammaria Lavena

Presso il Centro trasfusionale del Brotzu è stata avviata la raccolta del plasma di soggetti guariti dal Covid-19, selezionati sulla base dei criteri di idoneità alla donazione del plasma iperimmune. L’immunoterapia passiva, effettuata utilizzando plasma da pazienti guariti dal virus, rappresenta una terapia promettente nel trattamento delle infezioni da coronavirus, con un elevato livello di sicurezza.

Questa nuova arma a disposizione nella lotta contro il virus, nasce da un accordo tra il Brotzu e l’assessorato alla Sanità della Regione Sardegna sin dalla prima ripresa della curva dei contagi. Come spiega il direttore sanitario aziendale Raimondo Pinna, "il plasma raccolto verrà qualificato, validato biologicamente, etichettato, congelato e stoccato secondo le procedure in essere del servizio trasfusionale secondo i requisiti vigenti".

"Il plasma - prosegue il direttore - sarà disponibile in primis per i malati Covid secondo indicazione clinica, ma se il numero dei pazienti dovesse diminuire, rispettando i criteri di sicurezza previsti per gli emocomponenti, il plasma potrà essere utilizzato per altre patologie o inviato all’industria della plasma produzione".

Il donatore dovrà preventivamente essere valutato idoneo alla donazione del plasma da parte del personale del Centro Trasfusionale dell'Arnas G. Brotzu. Per maggiori informazioni si può contattare il Centro tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 07,30 alle 14, al numero 07059347.