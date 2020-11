Iglesias. In casa marijuana e cocaina: in manette 41enne

La perquisizione domiciliare dei carabinieri ha portato al rinvenimento delle sostanze stupefacenti nell'abitazione dell'uomo

Di: Giammaria Lavena

Ieri ad Iglesias, a conclusione di un mirato servizio antidroga, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne del posto con precedenti denunce a carico.

I militari, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, avrebbero rinvenuto: 18 grammi di marijuana; 3 grammi di cocaina; 1 bilancino di precisione; la somma contante di 30 euro verosimilmente provento di precedente attività di spaccio; vario materiale per confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, repertato, impacchettato, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di determinazioni della competente Autorità Giudiziaria, ai fini dell’esecuzione delle indagini tossicologiche, che si dovrebbero svolgere presso i laboratori dei Ris di Cagliari.

L’uomo, è stato dapprima condotto in caserma per la redazione degli atti relativi alle attività compiute, quindi scortato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina.