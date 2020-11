Due arresti per spaccio di stupefacenti a Pirri e Sestu

Nei guai due giovani

Di: Redazione Sardegna Live

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando un equipaggio della Squadra Volante è transitata nella centralissima Piazza Italia di Pirri notando un giovane conosciuto dagli stessi operatori per i suoi precedenti di Polizia in materia di stupefacenti.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il ragazzo, sottoposto a controllo, è stato trovato con un grammo di cocaina suddiviso in due dosi.

Il successivo controllo presso il domicilio ha consentito ai poliziotti di trovare, occultato dentro una scatola, altro stupefacente: 3 grammi di cocaina suddivisa in sei dosi, un bilancino di precisione, la somma di 140 euro, nonché materiale per il confezionamento.

Nei guai è finito Gabriele Durzu, 28enne cagliaritano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Nella stessa giornata, gli operatori della Squadra Volante hanno tratto in arresto un 26enne cagliaritano, ma residente a Sestu, Diego Spiga, perché a seguito di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto dello stupefacente e del denaro.

Come spiegato dalla Polizia, durante il servizio di controllo del territorio gli agenti avevano appreso che il ragazzo svolgeva il commercio illecito di stupefacente che teneva custodito all’interno della sua casa. I sospetti sarebbero risultati fondati poiché è stata trovata, nella stanza da letto, la somma di 2.430 euro e all’interno di buste di plastica oltre 600 grammi di marijuana, 50 grammi di hashish, un bilancino di precisone e tutto il materiale necessario per il confezionamento.

L’attenzione dei poliziotti è stata anche catturata da dei pannelli di polistirolo, sistemati a ridosso di una parete della sua stanza, che dopo essere stati spostati hanno dato accesso ad un altro locale al cui interno è stata trovata l’attrezzatura necessaria per allestire una coltivazione indoor di canapa indiana. Sono state sequestrate cinque lampade, due aspiratori, due temporizzatori, quattro trasformatori di corrente elettrica, filtri per l’aria e tre tubi per l’aerazione.

Al termine degli accertamenti Spiga è stato tratto in arresto per detenzioni fini di spaccio di sostanza stupefacente e nella mattina odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima.