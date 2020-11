Oristano. Si registrano 16 nuovi contagi, 14 dei quali nella casa di riposo per anziani Oasi francescana

L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Di: Redazione Sardegna Live

A Oristano si registrano 16 nuovi contagi, 14 dei quali concentrati tra gli ospiti della casa di riposo per anziani Oasi francescana. Solo uno di questi presenta qualche leggero sintomo, mentre gli altri sono in buone condizioni.

Nell'ultimo aggiornamento, comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano, si registrano anche 4 guarigioni.

Dunque i casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio di settembre a Oristano diventano 335 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 360), i pazienti guariti sono 143 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 168), mentre i soggetti ancora in cura sono 185. Sette i pazienti deceduti.

Dati dell'intera Regione. Sono 21.146 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 416 nuovi casi, 185 rilevati attraverso attività di screening e 231 da sospetto diagnostico.

Si registrano 4 decessi (436 in tutto). Le vittime: due residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due rispettivamente nelle province di Sassari e Oristano.

In totale sono stati eseguiti 370.276 tamponi con un incremento di 3.161 test. Sono invece 554 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+10 rispetto al dato di ieri), mentre è di 69 (-4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.776. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7.234 (+132) pazienti guariti, più altri 77 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 21.146 casi positivi complessivamente accertati, 4.434 (+113) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.309 (+8) nel Sud Sardegna, 1.763 (+33) a Oristano, 3.855 (+130) a Nuoro, 7.785 (+132) a Sassari.