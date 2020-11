Monastir. Ubriaco finisce contro la segnaletica stradale. Multa anche di 400 euro perché viola il coprifuoco

Nei guai un allevatore

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Monastir hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 73enne allevatore di Ussaramanna, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine.

In particolare, l’uomo intorno a mezzanotte e mezzo, nel percorrere la SS 128, al km 0, è andato a collidere con la propria auto contro la segnaletica stradale verticale della rotatoria. All’arrivo dei carabinieri, come da loro riferito, il conducente è apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica e, ad esplicita richiesta dei militari operanti che gli proponevano una verifica con etilometro, si è rifiutato di sottoporsi al test. Tale diniego costituisce ex lege ammissione di positività, per cui gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, con contestuali segnalazioni alle autorità giudiziaria e amministrativa.

Inoltre, visto l’orario, gli sono stati contestati i canonici 400 euro di sanzione amministrativa pecuniaria, per il fatto di circolare di notte, in violazione del DPCM per il contenimento della pandemia.