Assemini. Perde il controllo dell'auto e finisce contro un idrante

Conducente rimasto intrappolato nella vettura

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri un incidente stradale si è verificato in via Tuveri ad Assemini.

Nello specifico, per cause da accertare, un’auto è andata a sbattere contro un idrante per poi ribaltarsi su se stessa.

Il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura, è stato liberato dagli uomini del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari e affidato al personale del 118.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.