Schianto con la moto a Villacidro: muore 23enne

Dopo aver perso il contro del suo KTM è piombato rovinosamente a terra

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente nel centro abitato di Villacidro. Erano circa le 16.30 quando un 23enne del posto, Alessio Sanneris, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del proprio motociclo KTM in via Todde precipitando a terra.

A seguito dell'impatto, il giovane è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.