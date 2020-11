Cade in un dirupo e muore durante battuta di caccia

Inutile l'intervento dell'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di Escalaplano è morto nel primo pomeriggio durante una battuta di caccia.

Da accertare le dinamiche dell'incidente. Secondo quanto emerge il cacciatore sarebbe scivolato in un dirupo in località "Is Clamoris", probabilmente a causa del terreno fangoso dopo le piogge di ieri.

Sul luogo sono giunti l'elisoccorso da Cagliari e i carabinieri della compagnia di Jerzu, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.