Il sindaco di Bitti: "Grazie a tutti per il sostegno, ma evitate di venire in paese"

Per evitare di intralciare i soccorsi, l’accesso al territorio sarà autorizzato esclusivamente alle istituzioni attivate dalla Protezione civile

Di: Redazione Sardegna Live

Una commovente ondata di solidarietà ha investito Bitti in queste ore, quasi a voler ripulire il mare di fango che ha sepolto le vie e le piazze del paese nella drammatica giornata di ieri.

Eppure, con le vie di comunicazione ostacolate dai detriti e il centro abitato presidiato da soccorritori e forze dell'ordine, non è al momento necessario che gruppi di volontari si rechino presso il paese barbaricino per prestare supporto. Lo conferma il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, con un messaggio diffuso dalla Protezione civile regionale.

Ciccolini ringrazia "calorosamente per il sostegno e la solidarietà che, in questo momento di grande difficoltà, la comunità di Bitti sta ricevendo dal Popolo sardo, tuttavia chiede cortesemente di evitare di recarsi presso i territori colpiti, in quanto la logistica post emergenza già in essere sta comportando un enorme sforzo organizzativo".

"L’accesso al territorio di Bitti - chiarisce la nota - sarà autorizzato esclusivamente alle istituzioni attivate formalmente dalla Protezione civile regionale".