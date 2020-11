Auto si ribalta sulla Provinciale 82, c’è un ferito

Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 con l’ambulanza e i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, intorno all’ora di pranzo, dove è rimasta coinvolta un’autovettura: la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto intorno alle 13 una richiesta di soccorso per un sinistro (non sarebbero coinvolti altri veicoli), sulla provinciale 82 in direzione Golfo Aranci.

Sul posto è stata inviata tempestivamente la squadra del 115 del distaccamento di Olbia che ha provveduto a collaborare con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’autovettura, una Fiat Punto che si è cappottata finendo fuori dalla carreggiata all’interno di folti rovi. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto Carabinieri di Golfo Aranci per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.