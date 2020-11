Mega pulizia del Comune sotto i ponti di via Po e San Paolo: ecco cosa è stato trovato

Intervento effettuato alle porte della città, sotto ai cavalcavia: usati da tempo come discariche abusive

Di: Alessandro Congia

“Le squadre di operai stanno portando via in questi giorni cumuli di rifiuti e soprattutto liberando, dalle erbe infestanti, un grande terreno”, afferma Marcello Polastri, guida turistica e consigliere comunale di Cagliari che in questi giorni ha seguito da vicino quanto il Comune ha attuato, realizzando anche un video reportage.

Tre i mezzi coinvolti e una decina gli operai con ramazze, carriole, decespugliatori in azione. “Ringrazio l’assessore Paola Piroddi e gli operai delle squadre del verde pubblico che hanno ripulito, senza attender le segnalazioni di cittadini, per un chilometro e mezzo una immensa area adibita a discarica, causa la maleducazione e sfrontatezza di chi scarica dalla propria auto, a volte anche in corsa, sacchetti di spazzatura”.

Portati via materassi, elettrodomestici, piatti di ceramica, sacchetti di immondizia varia. Ora sotto al ponte e alle porte della città, la pulizia. Ma par quanto durerà il lavoro svolto egregiamente dalla ditta Santa Maria che si occupa del verde pubblico?



Nel frattempo prosegue ovunque a Cagliari la lotta tra gli incivili che sporcano, e il Comune che pulisce, cercando di prevenire certi comportamenti assurdi, incivili, e che rendono meno bello l’ambiente “che sta a cuore alla pubblica amministrazione”.