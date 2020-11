Il sindaco Ciccolini: “Grazie per il sostegno e la grande solidarietà dimostrata”

Il giorno dopo la tragedia che ha colpito il territorio, oltre alla conta dei danni, al dolore per le tre vittime, c’è la forza per non mollare

Di: Redazione Sardegna Live

Il Sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, (nella foto di apertura), ringrazia calorosamente per il sostegno e la solidarietà che, in questo momento di grande difficoltà, la comunità di Bitti sta ricevendo dal popolo sardo, tuttavia chiede cortesemente di evitare di recarsi presso i territori colpiti, in quanto la logistica post emergenza già in essere sta comportando un enorme sforzo organizzativo.

L’accesso al territorio di Bitti sarà autorizzato esclusivamente alle istituzioni attivate formalmente dalla Protezione Civile regionale: nel frattempo, l’amministrazione comunale di Bitti comunica che, nonostante i disastrosi eventi calamitosi che hanno interessato il paese barbaricino nelle ultime ore, sono garantiti i servizi di assistenza ai cittadini nella lotta al Covid-19. In caso di necessità si può sempre scrivere all’indirizzo mail covidbitti@gmal.com e saranno attivate tutte le procedure previste dal Protocollo Bitti per il contrasto alla pandemia.