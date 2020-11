Alluvione, la conta dei danni, vertice in corso. Michele Pais: “La popolazione di Bitti non rimarrà da sola”

Nel centro abitato, funestato da fango e acqua, anche il Presidente del Consiglio Regionale. Intanto Solinas ha chiesto lo stato di calamità naturale

Di: Alessandro Congia

Bitti il giorno dopo, con la conta dei danni, col dramma atroce per la perdita delle tre vittime, inghiottite dalla furia del nubifragio: acqua, fango, devastazione, tante persone che si sono trovate in enorme difficoltà. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è sul posto per rendersi conto del disastro.

E’ in corso anche un vertice tra Regione, Protezione Civile e autorità locali, col sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini e Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, insieme al Governatore Christian Solinas: "Lunedì in aula prima copertura economica alle tante famiglie vittime del disastroso alluvione" – ha detto il Presidente della Sardegna.

VIDEO