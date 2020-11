Maltempo: allerta rossa in tutta l'Isola. "Restate a casa"

L'appello dei sindaci: "Evitate di mettervi in auto"

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta rossa della Protezione civile per il maltempo in Sardegna per tutto il fine settimana.

Prosegue l'ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo l'Isola. Nella mattinata di domani, 29 novembre, si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sulla fascia orientale dell'Isola. Progressiva attenuazione dei fenomeni dal primo pomeriggio.

Allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico, dunque, per tutta la giornata di oggi, 28 novembre, su tutto il territorio regionale. Domenica 29 novembre l'allerta subirà un declassamento da rossa ad arancione, nelle zone Campidano e Logudoro.