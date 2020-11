Maltempo, così sono morte le tre vittime di Bitti

Un'anziana travolta in strada dalla violenza dell'acqua, un allevatore intrappolato a bordo del suo fuoristrada

Di: Redazione Sardegna Live

Sette anni dopo l'alluvione Cleopatra, che nel novembre 2013 flagellò il nord-est della Sardegna, Bitti si ritrova a piangere nuove vittime del maltempo.

Tre morti e due dispersi, questo il tributo pagato oggi dal paese barbaricino così come confermato dalla Protezione civile.

Stando alle prime indiscrezione, una delle vittime sarebbe una travolta dalla violenza dell'acqua per strada. Un allevatore avrebbe invece perso la vita dopo essere rimasto intrappolato all'interno del suo fuoristrada mentre rientrava in paese dalle campagne. Un terzo anziano sarebbe annegato in casa.

Nel frattempo il paese è isolato, le linee telefoniche sono interrotte e un centinaio di cittadini sono stati evacuati.