Cagliari, Minaccia e aggredisce carabinieri: arrestata badante ucraina

Dopo una segnalazione i carabinieri sono giunti nell'abitazione in cui la donna lavorava. All'arrivo dei militari, la 57enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe tentato di colpirli

Di: Giammaria Lavena

Stanotte a Cagliari, i carabinieri della Stazione di via Nuoro hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale una 57enne ucraina, già nota alle forze dell’ordine. I militari, a seguito della segnalazione di un'animata lite, sono intervenuti su richiesta di un familiare presso l’abitazione di una 76enne, in via Costa, dove l’arrestata faceva la badante.

Nella circostanza, la donna, a seguito della richiesta da parte dei militari di fornire un documento di riconoscimento, in evidente stato di agitazione verosimilmente dovuto ad alterazione alcolica, avrebbe minacciato e tentato di colpire gli operanti, venendo immediatamente bloccata.

La donna è stata condotta dapprima in caserma per la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto e poi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata di oggi.