Senorbì. Sottrassero cellulari dagli spogliatoi del campo sportivo: nei guai 8 stranieri

Nel 2019 rubarono 6 cellulari durante gli allenamenti della squadra giovanile locale. Tramite un'operazione di tracciamento dei dispositivi i carabinieri sono giunti ai colpevoli

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri di Senorbì hanno incastrato otto giovani, autori di un furto avvenuto il 7 febbraio 2019 all’interno degli spogliatoi del campo sportivo comunale quando questi avrebbero sottratto sei cellulari lasciati incustoditi durante un allenamento della squadra giovanile locale.

Sfortunatamente per loro i cellulari lasciano delle tracce telematiche: andando ad associare il codice identificativo di ogni cellulare sottratto con le schede sim e relativi intestatari, i carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio di diverse società telefoniche e decreto della Procura, sono riusciti a risalire ai colpevoli, che avrebbero usato i telefoni fra febbraio e dicembre 2019.

Si tratterebbe di otto stranieri: un algerino residente a Elmas, un pakistano irreperibile, un cittadino del Burkina Faso domiciliato a Cagliari, un maliano residente a Cagliari, un bengalese residente a Siracusa ma irreperibile, un suo connazionale residente a Cagliari ma senza fissa dimora, un altro connazionale residente a Roma ma irreperibile, e infine un sudanese residente a Milano, ma non rintracciabile.

Due di questi telefonini sarebbero stati rinvenuti e recuperati a Cagliari, con la collaborazione dei carabinieri di Stampace. In qualche modo i colpevoli, presenti o meno, avranno un processo per ricettazione. Nel frattempo le autorità si mobilitano per rintracciarli.