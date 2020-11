Lanusei. Arrestato per omicidio e tentato omicidio: domani la conferenza stampa

Il comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro

Di: Giammaria Lavena

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno arrestato un soggetto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio e tentato omicidio.

I dettagli dell’attività saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale di Nuoro alle ore 10.30 di domani.

Alla conferenza parteciperanno il procuratore di Lanusei, Biagio Mazzeo, e il comandante della Compagnia Carabinieri di Lanusei, Giuseppe De Lisa.