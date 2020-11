A Lodè tre casi di Covid-19. La sindaca: "Attendiamo comunicazioni Ats"

Oggi la sanificazione degli edifici scolastici. Antonella Canu: "Attendiamo, come richiesto in più occasioni, comunicazioni ufficiali dall'Ats"

Di: Giammaria Lavena

A Lodè il numero dei contagi da coronavirus ammonta attualmente a tre. Lo ha comunicato la sindaca Antonella Canu in una nota condivisa sulla pagina Facebook del Comune.

"Vi comunico che alla data odierna presso il nostro Comune risultano esserci tre casi di positività al Covid-19 - riferisce la prima cittadina -, come comunicato per vie brevi dagli interessati a questo Ente tramite il Responsabile Operativo del Coc".

"Rimaniamo ancora in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'Ats, come richiesto in più occasioni - prosegue - e come dovrebbe verificarsi da procedure contro la diffusione epidemiologica. È doveroso anche comunicare che a seguito dell'ordinanza del 19/11/2020, con oggetto 'Urgente chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado', si è proceduto stamattina, dalle 8 alle 11, alla sanificazione delle strutture".

"Ci teniamo a comunicare anche che le strutture scolastiche non riapriranno lunedì 30, come si stava presupponendo. Con l'occasione - conclude -, si richiama ancora una volta l'attenzione di tutta la popolazione sull'importanza ad attenersi, in maniera assolutamente scrupolosa, alle disposizioni stabilite ai vari livelli di governo con riferimento alle misure di precauzione e alle norme di distanziamento sociale da osservare".