Sarroch. Evasione fiscale per quasi mezzo milione di euro: denunciate due attività

Decine di migliaia di euro evasi da parte di due attività, smascherata della Guardia di finanza di Sarroch

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante realtà commerciali, una con sede a Pula operante nel settore dei trasporti e l’altra attiva nel campo dei servizi marittimi nella cittadina sede della Tenenza. La preliminare attività di riscontro sulla prima attività ha permesso di rilevare che il soggetto verificato, a fronte delle prestazioni di servizio effettuate nei confronti di varie imprese clienti, non avrebbe dichiarato al Fisco i proventi percepiti.

I finanzieri hanno così proceduto alla ricostruzione analitica del reale volume d’affari realizzato dalla ditta, utilizzando le risultanze derivanti dalle risposte fornite dai clienti e fornitori dell’azienda, cui sono stati inviati specifici questionari. Le attività ispettive avrebbero consentito di appurare che il soggetto sottoposto a controllo, oltre a non aver istituito le scritture contabili obbligatorie, avrebbe omesso di presentare le prescritte dichiarazioni per i periodi d’imposta dal 2015 al 2018, occultando al Fisco ricavi conseguiti per 378.578 euro e realizzando un’evasione dell’Iva per una somma di 80.651 euro. Il responsabile della società è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di occultamento delle scritture contabili.

La seconda attività ispettiva è scaturita invece da un precedente controllo effettuato dai finanzieri nei confronti di un'altra azienda operante nel medesimo settore economico (conclusosi con la constatazione di un’evasione di 16.240 euro), con la quale la società verificata avrebbe intrattenuto rapporti commerciali regolarmente fatturati. L’esame della contabilità e i riscontri effettuati sulla documentazione presentata hanno evidenziato che la società avrebbe omesso di dichiarare, per gli anni dal 2016 al 2018, ricavi per complessivi 79.037 euro ed un'Iva pari a 17.388 euro.