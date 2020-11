Serrenti. Evade canoni per quasi 7mila euro: nei guai proprietario di immobile

Avrebbe dichiarato un importo pari alla metà del canone effettivamente percepito

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sanluri hanno concluso un controllo nei confronti di un privato cittadino, proprietario di un immobile sito nel Comune di Serrenti, che ha omesso di dichiarare parte del canone di locazione percepito nell’ultimo quinquennio.

Attraverso le risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo e l’esecuzione di puntuali riscontri sul posto, i finanzieri avrebbero rilevato che il proprietario dell’immobile, concesso in locazione a privati per uso abitativo, avrebbe stipulato e registrato il relativo contratto, indicando però un importo pari alla metà del canone effettivamente percepito.

Al termine del controllo sarebbe stata quindi constatata l’omessa dichiarazione, per gli anni dal 2015 al 2018, di canoni di locazione percepiti in nero per un ammontare complessivo pari a 6.840 euro.