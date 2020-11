Torre dell’Elefante, l’annuncio di Paolo Truzzu: “Si riapre a marzo”

Sopralluogo del primo cittadino per verificare lo stato dei luogo, con le travi interamente “divorate” dagli insetti

Di: Alessandro Congia

“Buon venerdì a tutti con una bella notizia: nonostante qualche intoppo, sono ripresi i lavori di restauro della Torre dell'Elefante. Ieri ho fatto un sopralluogo per verificare lo stato della struttura in legno, che purtroppo è stata seriamente danneggiata da insetti e parassiti. Stiamo lavorando per recuperare le travi, le scale e le impalcature dei tre piani della torre. L'intervento prevede il recupero delle travi con la sostituzione delle testate e l'inserimento di placche ed elementi in acciaio che ne garantiranno la stabilità, e la realizzazione di nuovi parapetti a norma, scale e tavolato. Appuntamento a marzo 2021 per la riapertura”.

Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, durante la visita per verificare lo stato dei luoghi sull’importante monumento che svetta dal cuore pulsante del quartiere di Castello.