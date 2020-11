A Sassari gli immigrati sono quasi tutti giovani italiani e le emigrate donne

Pubblicato il nuovo rapporto sulla popolazione nel Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata una nuova puntata del rapporto statistico sulla popolazione residente nel Comune. Il documento questa volta fornisce una fotografia al 31 dicembre 2019 della popolazione sassarese, focalizzandosi sui flussi in città, tra immigrazioni ed emigrazioni, e compara i dati dal 2015 al 2019. Nello stesso report è riproposto anche un approfondimento sulle dinamiche della mortalità nel 2020, aggiornato a ottobre, compresi quindi i mesi interessati dal maggiore impatto del coronavirus.

Dal documento emerge che dei 1898 immigrati a Sassari nel 2019 (che conta ben 115 nazionalità differenti compresa quella italiana), oltre la metà (il 52,6 per cento) hanno come origine i paesi della provincia, il 41,8 per cento del totale sono maschi italiani, e l’età media è tra i 30 e i 44 anni. Sono 247 gli under 14 trasferiti in città nello stesso anno, di cui 37 stranieri. Dei 1750 emigrati del 2019 (persone che hanno abbandonato Sassari per trasferirsi altrove) il 55 per cento sono donne e prevalentemente italiane, e l’età media totale è tra i 30 e i 44 anni. Anche in questo caso scelgono prevalentemente di trasferirsi in provincia.

A Sassari gli stranieri sono il 4,4 per cento della popolazione, il 16,9 per cento dei quali senegalesi.

Da giugno il servizio Statistica del settore Bilancio e Tributi del Comune di Sassari ha avviato un progetto che prevede la costante pubblicazione di rapporti che si concentrano su aspetti demografici quali le tematiche familiari, i fenomeni migratori, la distribuzione territoriale. Inoltre con cadenza mensile è pubblicato un report sull’andamento dei prezzi.

Tutti i report, che saranno col tempo aggiornati e arricchiti con nuovi dati, sono disponibili nella sezione “Statistica”, nella colonna a destra della home page nel sito www.comune.sassari.it