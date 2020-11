Esenti dal ticket sanitario, ma di fatto non ne avevano alcun diritto: furbetti nei guai

L’incrocio dei dati della Guardia di Finanza ha smascherato la truffa

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera e quelle della Tenenza di Sanluri hanno individuato due soggetti, rispettivamente residenti uno a Villasimius e l’altro a Guasila, che hanno indebitamente usufruito di esenzioni dal pagamento del ticket relativo a diverse prestazioni sanitarie a carico del S.S.N. ricevute nell’anno 2016.

I soggetti target sono stati individuati a seguito di attività informativa esperita attraverso i servizi di controllo del territorio ed il loro successivo sviluppo mediante l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata al riscontro della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle esenzioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dall’Asl di competenza, verificando la corrispondenza tra il reddito dichiarato con autocertificazione dal percettore e la consistenza reddituale ritraibile dai sistemi centralizzati.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che entrambi i soggetti controllati versavano in una situazione economica per la quale non era prevista l’esenzione dal pagamento del ticket, poiché rientravano in una posizione reddituale ben al di sopra dei limiti previsti.

I Finanzieri hanno conseguentemente contestato agli interessati di aver indebitamente usufruito di esami specialistici per un controvalore, nel primo caso di 306,84 euro, e di 742,51 euro nel secondo.

Per tali circostanze sono stati segnalati alle competenti Asl per la restituzione delle somme non dovute e destinatari di una sanzione amministrativa pari al triplo di quanto non spettante: 920,52 euro per il primo soggetto e 2.227,53 per il secondo.

L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno.