Spaccio di droga a Quartu, c’è un arresto

I poliziotti hanno sequestrato ecstasy, cocaina ed eroina

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio dell’hinterland cagliaritano. Nella giornata di ieri gli Agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria e della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena, durante i quotidiani e mirati servizi di controllo del territorio hanno tratto in arresto due pregiudicati responsabili uno del reato di spaccio di stupefacenti, mentre l’altro per essere evaso dal proprio domicilio.

Gli Investigatori della Sezione di P.G., a seguito di una attività di indagine, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso la casa di Federico Martis, 35enne cagliaritano, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, perché avevano il fondato il sospetto che svolgesse l’illecita attività di spaccio di stupefacenti. Durante il controllo sono state trovate 5 pasticche di MDMA/Ecstasy, 5 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina.

Il Martis è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

Evasione

Nella tarda serata gli agenti in servizio di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, hanno effettuato anche gli accertamenti nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

In tale ambito Davide Desogus, 42enne cagliaritano residente nel comune quartese, non era presente presso il proprio domicilio perché si trovava a casa di un fratello. Il Desogus è stato tratto in arresto per evasione e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.