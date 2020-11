Fine settimana di maltempo. Allerta rossa in Sardegna

Le previsioni

Di: Redazione Sardegna Live

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali, sino alla mezzanotte di sabato 28.

Previsioni per sabato 28 novembre 2020

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente molto elevati sul settore orientale e meridionale. Possibili temporali forti diffusi o persistenti sul settore orientale e meridionale.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo.

Venti: moderati da Sud-Est, forti sulle coste tendenti all'attenuazione e alla variabilità durante la seconda parte della giornata.

Mari: molto mossi, agiati sul settore meridionale ed orientale. Attenuazione del moto ondoso dalla tarda serata.

Tendenza per i giorni successivi

La prima parte di domenica vedrà cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore settentrionale. Dal pomeriggio e per tutto il giorno seguente si assisterà ad una attenuazione dei fenomeni. Le temperature minime tenderanno ad una lieve o moderata diminuzione, mentre le massime rimarranno pressoché stazionarie. I venti saranno deboli o moderati da Est Sud-Est, forti sulle coste esposte in attenuazione; per domenica saranno deboli di direzione prevalentemente variabile. I mari saranno molto mossi con moto ondoso nella giornata di lunedì.

Fonte Arpas