Rocambolesca fuga sulla 131, allevatore di Sedilo inseguito dai Carabinieri: in auto oltre 10 Kg di droga

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Uta

Di: Alessandro Congia

Ieri pomeriggio a Nuraminis, dopo un inseguimento in direzione Cagliari, condotto sulla strada statale 131, da una gazzella del Radiomobile della Compagnia di Dolianova nei confronti di un’autovettura non fermatasi ad un normale posto di controllo, i carabinieri operanti hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di dieci chili di marijuana essiccata e 267 grammi di semi della medesima specie, un 39enne allevatore di Sedilo.

L’inseguimento sulla 131 è stato rocambolesco con momenti di tensione che hanno fatto presagire che il fuggitivo avesse ottimi motivi per sottrarsi al controllo. Comprendendo infine di non poter sfuggire all’inseguimento di un autista esperto e di un mezzo performante, lo sconosciuto fuggitivo ha rallentato e si è fermato in una piazzola di sosta.

All’interno dell’autovettura, occultati dietro al sedile del passeggero, vi erano tre sacchi di nylon contenenti il materiale in questione. L’uomo ha asserito trattarsi di sostanza ad uso terapeutico e a tal proposito si stanno conducendo i necessari accertamenti. Di sicuro però le rudimentali modalità di trasporto sono quantomeno discutibili, e il rocambolesco tentativo di fuga non rende troppo credibile la versione dell’arrestato. Egli non si era fermato all’alt. L’uomo è intanto finito ad Uta, mentre la sostanza in questione verrà analizzata presso il laboratorio del Ris di Cagliari, già investito della vicenda.