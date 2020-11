Evade dai domiciliari ma viene sorpreso a rubare in un vivaio: arrestato

In manette un 28enne, scoperto dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Ieri notte, a Sassari, i militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza per i reati di evasione, furto e lesioni colpose pluriaggravate M. C., sassarese di 28 anni. L’uomo, già' sottoposto agli arresti domiciliari, si è introdotto in un vivaio di strada Buddi Buddi asportando alcune piante e, alla vista dei militari intervenuti, ha tentato di fuggire a bordo di un ciclomotore condotto da un altro soggetto, in corso di identificazione.

Il ladruncolo è stato invece bloccato da uno dei militari, che nella circostanza, cadeva procurandosi lievi ferite. Al termine degli accertamenti di rito e' stato tratto in arresto e tradotto su disposizione del p.m. di turno presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Questa mattina, però, i militari che sono andati a prenderlo per tradurlo in Tribunale per l’udienza non lo hanno trovato in casa. Pertanto risulta ricercato e verrà giudicato in contumacia.