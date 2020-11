Sassari: prime sanzioni per chi fuma in presenza di terze persone

Dopo la nuova ordinanza volta a contrastare la diffusione del virus, che vieta di fumare in presenza di terze persone, sono arrivate le prime sanzioni da parte della polizia locale

Di: Giammaria Lavena

Ieri per la prima volta a Sassari sono state emesse dalla polizia locale le prime tre sanzioni nei confronti di chi fuma in presenza di terze persone. A queste se ne sono aggiunte altre sette per assembramento e due per mancato uso delle mascherine.

L’attività è svolta soprattutto da personale in borghese, che monitora il territorio. In un caso gli agenti sono stati contattati da un cittadino, che alla richiesta nei confronti di un estraneo, in fila vicino a lui, di smettere di fumare, si è visto rispondere negativamente.

Da lunedì infatti a Sassari è vietato fumare in presenza di terze persone. Il motivo è la tutela della sanità pubblica. Quando si fuma, infatti, è necessario spostare la mascherina. Inoltre aumenta l’emissione delle goccioline attraverso le quali viene contagiato il virus.