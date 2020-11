I Falchi scoprono e sequestrano 10 kg di marijuana: due persone in manette

Brillante operazione della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Cagliari in tutta l’area metropolitana e anche nelle zone della provincia.

In tale ambito, questa notte, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno portato a termine un’operazione nel territorio di Villacidro che ha portato all’arresto di due giovani per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio si è concluso dopo una attività info-investigativa che ha permesso agli Agenti di arrivare sulle tracce di Raffaele Maccioni, 25enne di Decimomannu, il quale aveva ordinato della marijuana da Gianluca Floris, 28enne di Villacidro.

Gli Investigatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione iniziato nel pomeriggio, ma solo in tarda serata è stato possibile bloccare, nella flagranza, i due soggetti.

Infatti, il Floris è arrivato nella zona in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio prevista alla periferia del paese, alla guida di un fuoristrada. Sceso dal veicolo, si è guardato attorno con fare sospetto, per poi scaricare due sacchi che ha nascosto sotto una pianta poco distante. Terminato il tutto è risalito in auto ed è ripartito.

Poco dopo giungeva sullo stesso luogo un’altra autovettura con due uomini a bordo, uno di questi era il Floris, che dopo una rapida inversione si è fermata in prossimità della pianta dove erano nascosti i due sacchi.

I due soggetti dopo essere scesi, si sono diretti verso l’albero e in quel momento sono stati bloccati dai poliziotti. Sono stati identificati e nel contempo sono stati recuperati e sequestrati anche i due sacchi che contenevano al loro interno 10 buste con della sostanza vegetale essiccata, per un peso di 10 kg.

Il controllo è stato esteso anche all’autovettura del Floris dove all’interno sono state trovate due cartucce da caccia calibro 12. La successiva perquisizione presso l’abitazione del Floris nel comune di Villacidro, ha permesso di rinvenire occultata, all’interno di un mobile, la somma di 4mila euro e altre 17 cartucce identiche a quelle rinvenute in auto. Al termine dell’attività i due soggetti sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e per il Floris anche il reato di possesso ingiustificato di munizioni. I due sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.