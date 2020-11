Paola Piroddi: “Ecco le casette per i gatti delle colonie feline della città"

Iniziativa concepita dall’assessorato comunale e condivisa dalle associazioni di volontariato e dalle decine di gattare

Di: Alessandro Congia

“Ho il piacere di presentavi le nuove casette dei gatti di Cagliari, garantiranno spazi protetti, igienici e pulizia, per i felini ai quali i cagliaritani sono affezionati”.

L’annuncio è dell’assessore comunale, Paola Piroddi, che aggiunge entusiasta: “Sono realizzate in legno, rialzate da terra, con tetto e strutture per il cibo, sono gradevoli alla vista, sia nei parchi che nelle zone di interesse storico-turistico. Questa prima serie di cucce, confortevoli e dal design ricercato con bei varchi di forma felina, sono un aiuto per le gattare e i gattari che si danno tanto da fare nella nostra amata città”.

Dal Comune

“Si tratta di un incentivo al benessere animale – chiarisce Paola Piroddi, nelle vesti sia di amministratore pubblico ma anche di amante degli animali – soprattutto perché è nostro preciso dovere stare attenti ai nostri amici a quattro zampe e garantire loro benessere. Grazie di cuore agli amici dell’Associazione Faberaus che, in collaborazione con l’Assessorato al Verde Pubblico e alla Cultura, che ho il piacere di guidare, hanno iniziato a distribuire le nuove casette per i gattini. Orgogliosa della loro dedizione nell’assoluto silenzio, tipico di quei gesti spontanei che nascono dal profondo, e del lavoro degli Uffici al Verde Pubblico che ringrazio. Presto, tra i parchi pubblici e i colli della città, vedrete dunque anche loro: le Casacat, epicentro di vita per le colonie feline che continueranno a vivere in libertà, assistite dal nostro Comune, che sta lavorando per garantire loro cure veterinarie, attenzione costante e sterilizzazioni”- ha concluso Paola Piroddi.