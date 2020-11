Guspini. Alla richiesta del pagamento d'affitto il locatario gli punta contro la balestra: denunciato

E' quanto sarebbe accaduto fra un 70enne, proprietario dell'abitazione, e un 40enne, inquilino in affitto. Il tutto è stato denunciato ai carabinieri

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Guspini, a conclusione di alcuni accertamenti d’indagine resisi necessari a seguito della denuncia presentata da un 70enne pensionato del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per minaccia grave, un 40enne disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Questi, nell’abitazione di residenza presa in locazione dal denunciante, a seguito di un'animata discussione con lo stesso, legata al mancato pagamento del canone mensile, lo avrebbe minacciato puntandogli contro una balestra.

L’anziano proprietario, allontanatosi, si è recato in caserma, comunicando l'accaduto ai carabinieri, che immediatamente intervenuti avrebbero rinvenuto all’interno dell’abitazione una balestra della lunghezza di 78 centimetri e larghezza di 68 centimetri, un dardo di metallo per balestra di 7 centimetri e una cartuccia a pallini per fucile da caccia.

Quanto trovato è stato posto sotto sequestro probatorio penale, in ragione delle dichiarazioni del denunciante. Per il momento i carabinieri, in attesa di accertamenti sulle dinamiche dell'accaduto, hanno raccolto il tutto in un’informativa diretta alla Procura della Repubblica.