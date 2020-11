Sulcis. Esercitava la professione senza requisito d'iscrizione: denunciato tecnico sanitario

L'uomo non era iscritto al relativo ordine professionale

Di: Giammaria Lavena

Ieri nel Sulcis, i carabinieri del Nas di Cagliari in collaborazione con i colleghi della locale Stazione, hanno portato a termine un'operazione nel corso di un’attività ispettiva compiuta nell’ambito della campagna denominata “strutture di prelievo e laboratori analisi”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

I militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per esercizio abusivo di una professione, un 59enne, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dipendente di un laboratorio analisi. L'uomo, in seguito agli accertamenti, non sarebbe risultato essere iscritto al relativo ordine professionale, requisito necessario per l’esercizio della professione stessa.

La questione dell’esistenza degli ordini professionali e della necessità di esservi iscritti per poter esercitare la professione è tutt'oggi dibattuta, ma la giurisprudenza è concorde nel ritenerne l’esistenza, imposta da norme di legge, con funzioni anche disciplinari e di garanzia della bontà delle prestazioni.